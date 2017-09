Bizony, ma már nem elég kiállni a világbékéért, meg estélyiben rebegő pillával felszólalni a világon éhező gyermekek megsegítéséért, ha az ember szépségkirálynő akar lenni.

Persze régen sem volt azért annyira könnyű, itt van egy klasszikus egy ifjúsági szépségversenyről, ahol Miss Teen Dél-Karolinának kellett arról elmélkednie, hogy lehet, hogy az amerikaiak ötöde nem találja meg az Egyesült Államokat a világtérképen.

Most viszont már aktuálpolitikai kérdésekben kell állást foglalniuk a jelölteknek, még a Donald Trump által befuttatott szépségversenyen is, különben sose lesz belőlük Miss Universe.

Miss Missourinak például a Fox News szerint egész egyszerűen arra kellett válaszolnia, hogy orosz kapcsolatai miatt bűnös-e Donald Trump. Jennifer Davis nem esett kétségbe a válaszadáskor: nincs elég információja ahhoz, hogy ezt megítélje, de nyilván meg ki kell vizsgálni a helyzetet.

A többiektől azt kérdezték,

Morgana Wood nem egyrésztezett, másrésztezett, szerinte Trump nyilatkozata – amelyben az elnök arról szólt, hogy mindkét oldalon volt agresszió – téves volt, rögtön ki kellett volna mondania, hogy a tüntetőkbe belehajtva gyilkoló szélsőjobbos férfi akciója terrorista támadás volt.

Miss Texas really put these White Supremacists in check by calling them TERRORISTS. #MissAmerica pic.twitter.com/ZhXyVBc2dQ