Nem sikerült elhallgatni, pedig nagyon igyekeztünk, de amit el kell ismerni, azt el kell ismerni: laptársunk, az Origo a múlt héten sajtótörténelmet írt.

Az úgy volt, hogy a Fidesz szerint Vona Gábor, a Jobbik elnöke megfenyegette és megsértette az összes nyugdíjast. Voltak a témában remekbe szabott sajtótájékoztatók, majd telefonos kampányt is indított a kormányzati AGYKÖZPONT. De úgy látszik, ez sem volt elég, így elkészült az utóbbi húsz év legszürreálisabb sajtóanyaga. Az Origón megjelent írás arról szól, hogy Vona és a Jobbik miatt Magyarországon elszabadult a pokol. A "cikk" névtelen kisnyugdíjasokat idéz, és ha hinni lehet nekik, ma semmi sem veszélyesebb létforma a nyugdíjasénál. Jobbikosnak tűnő szabadcsapatok rángatnak ki a liftből időseket, szidják őket lépten-nyomon. Higgyék el, félelmetes az egész, ha rám hallgatnak, inkább soha ne öregedjenek meg. Van azonban az egész történetben egy különös rész, amikor egy, a liftből kidobott bácsi szerint azt mondták neki

vidd fel gyalog a bevásárlószatyrodat, te vén szennyvízláda

Napok óta zajlik a találgatás, hogy mi az a szennyvízláda. Szennyes láda? Szennyvíz Lada? Mire gondolt a költő? Írják meg, ha tudják a választ.

Ami a témát illeti, van benne valami, amit sajnos évek óta látok. Azt, hogy ma Magyarországon tényleg nem könnyű idős embernek lenni. Mindenhonnan árad a megvetés az idős emberek felé: szóvá tesszük, ha éppen akkor mennek a Postára, amikor mi is, vagy ha hosszú a sor, vagy ha a buszmegállóban előre állnak, ha ülőhelyet keresve nyomulnak, ha lassúak, ha miattuk kell kerülni. Tényleg olybá tűnik, hogy minden utcai bosszúságért őket lehet okolni. Pedig egy kis empátiával, jóindulattal tehetnénk azért, hogy nekik jobb legyen. Higgyék el, borzasztó lehet amikor folyamatosan szédülnek, ezért muszáj leülniük a buszon, de nincs hova, ha akkor is menni kell, ha fáj a lábuk, márpedig mindig fáj, ha ocsmány tekintettekkel találkoznak, mert Postára kell menniük, hiszen nekik is van életük. Az az élet, ami mindannyiunkra vár egyszer.