Egy új kutatás szerint a labradorok és közeli rokonaik azért imádnak annyira enni, mert ez a génjeikbe van kódolva. A Cambridge-i Egyetem a fajta genomját feltérképezve talált egy kombinációt, amiről úgy gondolják, hogy felelős lehet a kajára való ráfixálódésért.

"Csak nem kinyitottak egy zacskó kekszet a szomszéd szobában?" Forrás: Fat ass woofers, Facebook

A Cell Metabolism című folyóiratban publikált tanulmány szerint a kutatók 310 kutya géntérképét nézték meg, és ezt összevetették az állatok súlyával, valamint a gazdáikkal kitöltetett kérdőívvel az evési szokásaikról. Az eredmények szerint a labradorok mintegy negyedénél találták meg a szóban forgó géneket legalább egy másolatban, és minden újabb másolat átlagosan 1,9 kiló plusszal járt együtt.

Ha a tudósoknak igaza van, akkor a labradorgazdák megnyugodhatnak: a kutyájuk állandó kunyerálása nem feltétlen a rossz nevelés eredménye, hanem olyan örökletes vonás, ami ellen nem sokat tehetünk.

Ebből akár azt is következhetne, hogy a fajta tenyésztésének következő iránya a kajásságért felelős génvariáció kiiktatása lesz, de a kutatók figyelmeztetnek: ha megszabadulunk a POMC néven azonosított kombinációtól, az veszélyeztetheti a labradorok más jellegzetes tulajdonságait is. Szóval a genetikailag falánk labradorok (és közeli rokonaik, flat coated retrieverek, golden retrieverek) súlyának kordában tartására az egyetlen használható eszköz a szigor marad, bármilyen nehéz is ellenállni a koldulásuknak.

(The Telegraph)