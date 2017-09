Külön cikkben írtunk róla, hogy Horvátországot még az ág is húzza. Nyáron erdőtüzek pusztítottak, most is a második a csapás: a víz. Zadarban és környékén nagyon sok eső esett, emiatt kórházak áztak be, házakat, pincéket, mélygarázsokat, bevásárlóközpontokat és temetőket árasztott el az ár. Olvasónk Ninből küldte ezt a képet az ottani üdülőközpont bejáratáról.