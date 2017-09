Az Irma hurrikán mostanra már "csak" trópusi vihar, előtte azonban több mint 11 napig volt hurrikán és közel 6000 kilométert tett meg, közben letarolt pár karibi szigetet és még legyengülten is jó sok fejfájást okoz Floridában.

Átélni biztosan nem volt túl jó, egy 30 másodperces videóban végignézve viszont elég érdekes.

#Irma has travelled 3700 miles and was a #hurricane for more than 11 days. Here's the storm's journey in less than 30 seconds. Ben R pic.twitter.com/zxpJB95FpQ