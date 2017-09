De, a Stohl András. Így néz ki ugyanis a színész az Alföldi Róbert által rendezett Hegedűs a háztetőn című előadásban, amit a hétvégén mutattak be a Sportarénában tizenvalahány ezer ember előtt, elég nagy sikerrel. (A bemutató most országos turnéra indul, mi is írunk majd róla.) Stohl András méretes álszakálla mellett pedig Éder Enikő gyújt épp gyertyát a sábesz bejövetele miatt; vele hosszan beszélgettünk is a bemutató előtt.