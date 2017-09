Bántalmazta a gyerekeit az a házaspár, akik arra építettek föl egy Youtube csatornát, hogy a saját gyerekeiket szívatják, így döntött hétfőn egy Maryland állambeli bíróság.

A Martin házaspár, Heather és Mike több videót is feltöltött a DaddyOFive nevű csatornájukra, amelyben a velük élő öt gyereket (akik közül három közös, kettő pedig az apukáé egy másik kapcsolatból) "megviccelik", de úgy, hogy annak sírás lesz a vége.

Fotó: youtube

A talán legnagyobb megbotránkozást kiváltó videóban a család legkisebb gyerekét, Codyt szívatják azzal, hogy a Heather, a gyerek mostoha anyja, nagy rumlit csinál a gyerek szobájában, majd káromkodva és üvöltözve megvádolja Codyt, hogy ő csinálta a kuplerájt. A gyerekkel egy ideig artikulálatlanul üvölt a két szülő miközben videózzák, ahogy Cody zokog. Majd nevetve elmondják, hogy csak vicc volt az egész, amin a gyerekek látványosan nem nevetnek.

Egy másik videóban az apuka szétveri Cody játékkonzolját, miközben a gyerek az ágyán bőg, egy harmadikban pedig úgy meg sikerül lökni az egyik gyereket, hogy az elesik és vérezni kezd az orra.

A videók hatalmas botrányt kavartak, a Twitteren és más oldalakon rengetegen vádolták meg a szülőket azzal, hogy a hírnévért és a nézettségért gyakorlatilag bántalmazzák a gyerekeiket. A család próbálta visszautasítani, hogy bántalmaznák a gyerekeiket, és egy hosszú videóban mondatják el a gyerekeikkel, hogy nem traumatizálták őket a videók, ők egy ilyen család, a botrányt pedig csak a féltékeny héterek gerjesztik.

A botrány miatt viszont a gyámhivatal is vizsgálódni kezdett, aminek eredményeként májusban Codyt és Emmát (akik Mike gyerekei) ki is emelték a családból és az anyjuknál helyeztek el. Per is indult gyerekbántalmazás miatt, amelynek részeként mind az öt gyereket megvizsgált egy pszichológus. A vizsgálat szerint Cody és Emma mentálisan sérült a szívatós videók elkészítése alatt.

A bíróság a Buzzfeednek nyilatkozó úgy ítélte meg, hogy Mike és Heather alapvetően nem akarta bántani a gyerekeit, csak nagyon rossz döntéseket hoztak. A pár év próbaidőt kapott.