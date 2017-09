Természetesen KÉT Guinness-rekorder macska, Lauren és Will Powers pedig éppen ebben a valóságban él, ugyanis nemcsak a néhány napja általunk is emlegetett leghosszabb farkú macskát tudhatják magukénak, hanem a legmagasabb macskát is.

Utóbbi Arcturus Aldebaran Powers névre hallgat, fajtáját tekintve Szavanna macska és közel fél méter magas, ami miatt több hozzászóló is feltette a kérdést, véletlenül nem egy tigrist fogadtak-e be a házukba Powersék.

Fotó: Guinness World Records

