Gene Simmonsnál nagyobb kurvája nemigen van a zeneiparnak, mindenre hajlandó a pénzért, kismillió realityben szerepelt, a Kiss zenekarban alakított Démon figurájából már eddig is betegre kereste magát, de ezek szerint nem eléggé, mert mostantól házhoz megy jó pénzért.

Simmons 50 000 dollárt, azaz kb. 13 millió forintot kér el egy vizitért, amiben benne van egy The Vault című, tíz CD-s díszdoboz is, eddig kiadatlan szólófelvételekkel megtöltve, de ha csórók vagyunk, akkor 2000 dollárért is odaadja, kézbe, a világ 21 országában tartandó közönségtalálkozón, ahol a forintban 1,2 millióba kóstáló élményben egy ötperces trécselés is benne van.

A Kiss magyar származású legendája gondolt a közepesen jómódúakra is, akiknek 25 000 dollárjuk éppen még akad ilyen frivol dolgokra, a 7,5 milliós gázsiért egy stúdiólátogatás jár és egy órányi pofavizit, de persze az igazi az 50 000-es móka, hiszen akkor házhoz viszi a cuccot a pali, és két órát tölt el nálunk, sőt, ha van egy gitár a környéken, akkor, ha olyan kedve van, zenél is majd nekünk.