Persze az autók 99,99999999999%-a számára már maga a 400-as sebesség is teljesen értelmezhetetlen - és ez így is van jól -, de ha az ember alatt 1500 lóerő várja a padlógázt, és pont a rendelkezésére áll egy tök egyenes és tök üres autópálya-szakasz, és mellékesen tud is egy kicsit vezetni, mondjuk van a háta mögött már F1-, Indy500-, és Daytona-győzelem is, szóval akkor csak megpróbálja. Az eredmény pedig 42 másodperc.