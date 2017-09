A Ráday utcáról mindenki gondol valamit, viszonyul hozzá, véleménye van róla, de az ott élők azt gondolják, senki nem ismeri valójában, ezért idén először megrendezik a Ráday Korzót. A szeptember 22-23-án megrendezésre kerülő rendezvényhez mintegy negyven résztvevő csatlakozott, hogy megmutassák, milyen is valójában az élet az utcában. Szélesre tárják kapuikat az üzletek, a galériák, a pékek, a cukrászda, a virágos és a könyvesbolt is, de különleges egyházi és templomi helyszín, egyete és hamburgerező is van a csapatban.

Az ötlet belső-ferencvárosi magánszemélyek és civil szervezetek kezdeményezéséből született meg, alapvetően azzal a szándékkal, hogy Belső-Ferencváros lakói megmutathassák magukat a szomszédaiknak, a környékbelieknek és természetesen a látogatóknak. Az esemény 100%-ban független, helyi és közösségi kezdeményezés, élén a Ferencvárosi Közösségi Alapítvánnyal. Részletes program itt.