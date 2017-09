Egy kínai családról ír a Telegraph, akik hét lány után úgy döntöttek, a családi név továbbörökítése szempontjából akkor járnak a legjobban, ha vesznek egy fiúgyermeket. A történet állítólag Kuangtung tartományban esett, és a gyerekét 92 ezer jüant (3,6 millió forintot) fizettek.

Kínában a cikk szerint évente tízezer számban tűnnek el gyerekek, akik általában emberkereskedők karmaiba kerülnek. A hírben szereplő pár most bíróság előtt felelhet a gyerekvételért, ők azt állítják, nekik megesküdtek, hogy a gyerek nem emberkereskedők révén kerül hozzájuk, találkoztak egy nővel is, aki a gyerek anyjának mondta magát. Nemcsak őket, hanem még hat másik embert is emberkereskedéssel vádolnak a hatóságok.