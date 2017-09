Fotó: Facebook / Mária Magdolna Torony

Látogatható lett ugyanis az egykori Mária Magdolna vagy más néven Helyőrségi templom tornya, melyet még a középkorban építették kifejezetten a magyar híveknek (akik akkor még kisebbségben voltak a németekkel szemben Budán). Kalandos történetének Rákosi Mátyás vetett véget, aki a viszonylag jó állapotban fennmaradt épületet porig romboltatta. Azóta sincs semmi a helyén, csak a torony árválkodik magában a derékig érő falak felett.

Fotó: Facebook / Mária Magdolna Torony

Hogy mi is legyen vele, arról folyton megy az ötletelés. Bár eredmény nincs, de mostantól legalább felmászhatunk mi is a gyönyörű toronyba, ugyanis Buda Tower néven látogathatóvá tették. Bízom benne, hogy ez is lehel majd egy kis életet a jobb sorsra érdemes Kapisztrán térbe, ha már egyszer ott van mellette a remek Hadtörténeti Múzeum (melynek titkairól itt írtunk), a közelmúltban megmentett Mavir-állomás, és persze az impozáns Levéltár épülete is.