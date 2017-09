Először is elnézést kell kérnem ettől a tetemtől és még élő társaitól, hogy leocsmányoztam őket, hiszen amint az köztudott, isten csakis gyönyörűséges lényeket teremtett. Másodszor a tudatlanságomért kell elnézést kérnem, hogy nem jöttem rá azonnal, hogy az általam ocsmány kreálmánynak nevezett, az önök túlnyomó többsége szerint a Balatonban is előforduló izé valójában egy Aplatophis chauliodus, egy angolna féle. Az angol elnevezése pedig a feltűnő fogakkal díszített álkapcsára utal, magyarul nem találtam meg. Ha valaki tudja, küldje el nekem.

Egy szavazást is tartottunk róla, majd' 16 ezren mondták róla, hogy létező lény, a Balatonban is van ilyen (aha, persze!), 6 ezren átláttak a szitán, és egy borzasztó nagy hülyeségnek tartották, és volt 5 ezer szavazó is, aki valamilyen zoknira tippelt. Köszönöm mindenkinek a közös gondolkodást.