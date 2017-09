A John Wick első részét eléggé imádtuk, a másodikat még jobban, és mivel a nézők nagy többsége is így volt ezzel (40 millió dolláros büdzsére 171 milliós bevétel), a Lionsgate forgat egy harmadik részt is a világ legtitokzatosabb bérgyilkosszervezetéből kiugrani igyekvő kutyabarátról, amit majd 2019 május 19-én, azaz a nyári blockbusterszezon elején mutatnak be, két héttel a Bosszúállók 4 és az élőszereplős Aladdin után. Jó hosszú mondat volt, de megérte.