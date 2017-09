Guilherme Clezar brazil teniszező elég kellemetlen helyzetbe került, miután pénteken a japán Yuichi Sugita elleni Davis-kupa mérkőzésén egy sikeres challenge után a bíró felé nézve ujjaival széthúzta a szemeit.

Az ITF, vagyis a nemzetközi tenisz szövetség vizsgálatot is indított az ügyben és 1500 dollárra bírságolták meg a játékost, egy brazil újságíró szerint pedig Clezartól megszokott az ilyesmi, a kisebb tornákon ugyanis ez senkit nem érdekel.

A brazil ugyanakkor még a bírság előtt közleményben kért bocsánatot az eset miatt, állítása szerint nagyszerűen fogadták őket Japánban és egyébként is sok ország sok teniszezőjével van jóban. Mint írja, egyáltalán nem is gondolt semmi sértőre a megmozdulással, de ennek ellenére is elnézést szeretne kérni.