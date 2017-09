Hallgatom a YouTube-on a tavalyi év egyik legnagyobb metálsikerét, a svájci Schammasch Metanoia című opuszát, és amikor szórakozottan görgetek le, észreveszem a threadet, ami tökéletesen mutatja be a globalizáció tézisének és antitézisének szomorú dinamikáját. Erről beszélek:

Szóval arról van szó, hogy beköszön egy szír metálos, semmi különös, csak egy esetlen angolságú szevasztok. De ez a szevasztok mégis egy csomó asszociációt mozgat meg a polgárháborútól a dzsihadista zeneesztétika tombolásán át a szimpla minden, mindennel mindenez érzéséig.

A bejelentkezésre jönnek is a boldog hellók a világ minden részéből, Marokkótól Dél-Afrikán át Németországig; egy finn kommentelő kéri is a fémtestvért, hogy vigyázzon magára… aztán a hatodik kommentnél beüt a „Mocskos muszlim disznó, SIEG HEIL”, majd onnantól kezdve a baráti beírások elmaradnak, a thread be is fullad a Konklúzióval: