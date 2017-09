Most jelentették be, hogy Flying Lotus írja a Szárnyas fejvadász 2-t megelőző kisfilm, a Blade Runner 2022 zenéjét. Mellette Kuedo and Miguel Atwood Ferguson zenéi is szerepelnek a soundtrackben majd. A kisfilmet a Cowboy Beebop rendezője, Shinichiro Watanabe írja és rendezi, szóval nagy nevekből nincs hiány az új projekt körül, amiből már ki is jött egy előzetes. (Fact)