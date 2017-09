Decemberig kell várni a nyolcadik Star Wars-filmig, amiről egyelőre elég kevés dolgot sikerült kiszivárogtatni azon kívül, hogy Az utolsó jedi az alcíme. Most Mark Hamill (Luke Skywalker) posztolt arról, hogy érdemes elkerülni az 1981-es, azonos című képregényt, ha valaki meg akarja úszni spoilerek nélkül.

I'm begging you! For your own good-DO NOT READ this spoiler-laden comic book before FridayDecember15th 2017 You'll thank me later #Wait4VIII https://t.co/q0CS5c6K3M