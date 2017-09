Hamarosan megjelenik a FIFA 18 videojáték, amiről most már azt is tudni lehet, hogy milyen zenéket tartalmaz majd. Miközben egy sportjátéknál a zene látszólag sokadlagos szempont, de ha az ember egy éven át játszik ugyanazzal, akkor egyáltalán nem mindegy, hogy Shakirától csömörlik meg vagy valami fasza hiphoptól. A FIFA néha eléggé bele tud találni (ki nem emlékszik, mennyire menő volt a Rockefeller Skank a '99-es játékban!), és a mostani tracklist alapján sem várható más. Lesz egy brit és amerikai hiphop, mint Skepta, Stormzy és a lassan mindenhol soundtracknél kötelező Run the Jewels, illetve a 41 szám közé valamiért befér egy The xx dal is, amiről fogalmam sincs, hogyan lehet focival párosítani. De van még Django Django, Alt-J, Slowdive, The National, War on Drugs, Washed Out, Weezer és Lorde is. Itt egy Spotify-playlist az egészhez, egy hallgatást simán megér. (via Mixmag)