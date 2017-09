Ez az anyag az utóbbi évtizedek talán legradikálisabb állásfoglalása a zenekartól. A 90-es években megkezdett út folytatása, egyértelmű kiállás olyan dolgok mellett, amelyeket a banda fontosnak tart. Az ország és a világ helyzete azzal az egyéni látásmóddal, amiről elhíresült az együttes az elmúlt 27 évben...

- nyilatkozta a pécsi Hétköznapi Csalódások punkzenekar a Hammerworldnek a Geciország c. számukkal kapcsolatban, amiben az énekes mellett a rajongók is együtt éneklik a refrént. Ez a refrén pedig igazából csak szimpla gecizés, amihez a rajongók küldtek be tátogós videórészleteket.

A Hétköznapi Csalódások nemrég új albumot hozott ki, amin például szerepel egy külön dal Soros Györgyről is, hiszen ma már a hűtőt sem lehet kinyitni a rejtélyes háttérspekuláns neve elhangzása nélkül.