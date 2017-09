Takarítót, kutyasétáltatót, portást vagy fizikatanárt keres? És nem bánja, ha segít valakinek, akinek nemrég sikerült sok év hajléktalanság után vagy nagyon rossz lakókörülmények közül saját lakásba költöznie?

Akkor akár támogathatja az Adj Munkát! nevű kezdeményezését.

Az Utcáról Lakásba Egyesület hajléktalan embereknek segít lakásba kerülnie úgy, hogy a leendő lakókkal együtt újítanak fel addig lakhatatlannak minősített önkormányzati bérlakásokat. Viszont ennek fenntartása sokszor nehézséget jelent az új lakóknak, mert annak ellenére, hogy sokuknak van szakmája, képesítése és szeretnének is dolgozni, nem találnak fix, legális munkahelyet, így alkalmi munkákból tartják el magukat.

Hogy ezen segítsenek, az egyesület elindította az Adj Munkát! nevű projektjét, amelynek keretében úgy próbálnak a lakásokba beköltözőknek segíteni, hogy az oldalukon kialakított kereshető adatbázissal segítenek nekik munkát találni. Emellett hetente tartott találkozókon adnak tanácsokat és információkat a program résztvevőinek.

Az oldalon munkavállaló és munka szerint is lehet keresni, például látszik, hogy az egyesület ügyfelei közül

többen vállalnának takarítást,

kertészkedést,

vannak, akik szívesen gondoznának időseket vagy gyerekeket,

és még fizika, kémia és szolfézs korrepetálásra is lehet jelentkezőt találni.

Többen vannak, akik már találtak is munkát a projekt keretében és egyre több munkaadó is érdeklődik a szolgáltatás iránt, de még sokan keresnek állást, hogy a lakhatásuk után az anyagi helyzetük is rendeződhessen. A projektről potenciális munkaadók az adjmunkat.ule@gmail.com címen kaphatnak több információt.