Szóval jövőre a demokrata Dan Helmer jövőre megpróbálja majd elhódítani a Virginia állambeli 10. kerület képviselői mandátumát a republikánus Barbara Comstock-tól, és erre van is némi esélye, hiszen a választókerületben már tavaly is megugrott a demokratákhoz húzók száma. Helmer ráadásul egy jóvágású, jómódú, katonaviselt és fehér férfi, szóval az országos összehasonlításban mérsékeltnek számító virginiai republikánusoktól is lecsippenthet pár anti-trumpista szavazatot. Csakhogy a politikus dobott egy merészet, és kijött egy olyan hirdetéssel, ami annyira kínos, hogy nehéz végignézni, és annyira kínos, hogy azonnal felkerült az összes politikai felületre. És akárhogy is kapartam az arcomat, nem bírtam szabadulni a gondolattól, hogy egy relatíve ismeretlen politikus esetében simán lehet, hogy fontosabb a nézettség, mint a minőségi kontent.

A kocsmát megénekelteltő képviselő nótájába belefűzte az összes olyan pontot, amivel az amúgy a republikánusok között mérsékeltnek számító Comstock-ot támadni akarja: