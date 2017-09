Van egy elég jó hírünk azoknak, akik ott szeretnének lenni az év legfontosabb hazai thrash metal-eseményén, három legendás együttes - az amerikai Testament és a Death Angel, meg a kanadai Annihilator - közös koncertjén: biztosan nem kell a legdrágább, a helyszínen a koncert napján árult jegyet venniük. Ami viszont egyúttal a rossz hír is: tuti, hogy addigra már egy jegy sem marad, mivel már most, két hónappal a november 18-i koncert előtt alig maradt pár darab. Úgyhogy aki addig akarta összespórolni a rávalót (annak ellenére is, hogy egy ilyen tripla metalkoncert a Barba Negrában még mindig maximum fele annyiba kerül, mint egyetlen közönségbarátabb együttes az Arénában), vagy aki úgy gondolta, hogy igazán ráér még ezzel foglalkozni, annak most össze kell kapnia magát, ha ott akar lenni.