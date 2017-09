Donald Trump és Kim Dzsongun diplomáciai szájkaratéja egészen szórakoztató lenne, ha nem lenne egészen vérfagyasztó. Az utóbbi napokban nagyjából úgy szólogatnak be egymásnak, mint a pankrátorok a meccsek előtt - csak hát ugye ők aztán a ringben csak eljátsszák, hogy szilánkokra törik a másik gerincét, itt viszont hőseink keze ügyében éles atomfegyverek indítógombjai vannak.

Akárhogy is, a nagy odamondogató-párbajban a legutóbbi szerva az észak-koreai diktátoré volt, és ő ki is tett magáért, nagyjából szenilis vén trottyosnak nevezve az amerikai elnököt. A közleményt Észak-Korea angolul is kiadta, ebben a "dotard" kifejezéssel illették Trumpot, ez egy elég ritkán használt, régies angol szó - és amint a Merriam Webster szótár kiadójának Twitter-üzenetéből kiderül, az amerikaiak nagy része nem is ismeri, lévén a szótár online változatában az egekbe emelkedett a keresések száma a definíciójára.

Érdekes csavar a sztoriban, hogy az eredeti koreai nyelvű közleményben használt jelző inkább azt jelenti, holdkóros. Miért választották vajon a hivatalos angol fordításban ezt a 14. századi óangol sértést? Nos, az internet népének az az elmélete, hogy az észak-koreaiak ismerik azt az elmúlt pár évben elterjedt nyelvi leleményt, hogy az online nyelvújítók a "retard", vagyis szellemi fogyatékos szóból lenyesett -tard szótagot használják új, kreatív sértések megalkotására. Így születtek olyan szavak, mint a libtard (hülye liberális), femtard (hülye feminista), vagy glutard (divatból gluténérzékenységet kamuzó hülye).

Ebbe a logikába tökéletesen beleillik a dotard kifejezés, mint a Donald + retard képlettel leírható "hülye Donald". Ez most elég érdekes dilemma elé állítja a Trumpot nagy élvezettel sértegető standuposokat, late night show-műsorvezetőket, és az elnököt úgy általában nem szívlelőket: fogadják el, hogy a dotard vicces, és használják, vagy tartózkodjanak ettől, mert hát mégis csak az észak-koreai propaganda terméke?

Ön szerint?