Csütörtöktől újra 350 kilométer/órával száguldanak a Fuxing szupervonatok Peking és Sanghaj között, miután egy 40 ember halálát okozó, 2011-ben történt vasúti baleset miatt a vonatok sebességét 300 kilométer/órára csökkentették.

Ez azt jelenti, hogy az 1250 kilométeres távot nagyjából négy és fél óra alatt teszik meg a vonatok ismét, valaki pedig lefilmezte, hogy mi történik néhány élére állított tárggyal a 350 kilométer/órás száguldás közben. Hát ez:

