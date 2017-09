Dylan McDermott és Dermot Mulroney mindketten hollywoodi színésznek, mindketten ötven körüliek, mindketten elég jóképűek és elég sok híres filmben játszottak. De valahogy egyikük sem tudott megkapaszkodni az A ligában, talán ennek is köszönhető, hogy évtizedek óta összekeverik őket a nézők és a filmes újságírók is. (Ki tudja, az is lehet, hogy még a producerek is.) Dermot Mulroney amúgy az Álljon meg a nászmenet!-ben volt Julia Roberts szerelme, Dylan McDermott meg a Támadás a Fehér Ház ellenben játszott. Vagy fordítva. De most végre együtt láthatjuk őket, egy új sorozatban, az L.A. to Vegas-ban, amiben két rivális pilótát alakítanak. Ha ez bejön, sosem keverjük össze többé őket!