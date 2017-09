Mostanában egyre gyakrabban fordul elő az, hogy egyes zarándokhelyeken robotokat is bevetnek annak érdekében, hogy levegyék a terhet az ott dolgozók vállairól, illetve hogy a fiatalabb korosztályt is be tudják vonzani.

Így tettek most Tajvan egyik legősibb templomában, a csusani Ce Nan templomban is, ahol mostantól a Pepper nevű humanoid robot is besegít majd a munkában.

Az 1,2 méter magas Pepper, amelynek mellén egy képernyő van, minden olyan információt tud a vallási intézményről, amelyet rendszerébe tápláltak, és idegenvezetőként állhat a látogatók rendelkezésére.

Emellett el tudja magyarázni a szerencsepénz kölcsönzésének és visszaadásának rendszerét, sőt még tenyérolvasásra is képes.

A robot egyelőre próbaidős, a látogatók visszajelzésén múlik majd, hogy milyen változtatásokat hajtanak végre rendszerében.

(MTI)