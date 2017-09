Sajnos Enyedi Ildikó Testről és lélekről című filmjéhez olyan jó magyar plakát készült, hogy egyik országban sem csináltak belőle valami igazán vicces új értelmezést, pedig nincs is jobb mulatság, mint valamelyik egészen más hozzáállású, tőlünk nagyon távoli filmes kultúra botrányos plakátjait nézegetni. De persze nem ez a lényeg, hanem az az örömhír, hogy egyre több országban mutatják be a filmet, Magyarország hivatalos Oscar-nevezését, úgyhogy a készítői össze is gyűjtöttek jó pár plakátot a világ minden tájáról, a bemutatódátumokkal együtt, hogy az is megnézhesse végre az év egyik legjobb filmjét, aki nem Magyarországon él: