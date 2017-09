Én nem értem, miért kell minden, relatíve alacsony nehézsúlyú bunyósra ráakasztani a "Tyson" becenevet, de ez mindegy is, amikor a K-1 világbajnok Gökhan Saki debütált a UFC-ben, méghozzá egy bődületesen KO-val, nézzék csak!

A szép balhorog ellenére Saki nem tűnt igazán meggyőzőnek az ellen a Henrique da Silva ellen, aki legutóbbi három meccse után is vesztesen hagyta el az oktagont. Pedig érdemes lenne kicsit felhozni a földharcát meg a birkózását, mert a török 33 évesen sem tűnik idősnek ahhoz, hogy a világ legnagyobb MMA-szervezeténél is szép félnehézsúlyú karriert fusson be. A súlycsoport jelenlegi bajnoka, Daniel Cormier is már 38 éves, ráadásul Jon Jones kiesése, és Anthony Johnson visszavonulása után a félnehézsúlyban szerintem már három meggyőző győzelemmel is címmeccs közelébe lehet kerülni.