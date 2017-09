Épp most jelentette be a szintén brit Colin Firth, hogy a "katasztrofális" brexit miatt a biztonság kedvéért olasz állampolgárságért is folyamodott a brit útlevele mellé, és az ember rögtön trendet gyanítana abban, hogy neves pálya- és honfitársa, Ralph Fiennes is átvehetett egy másik útlevelet; lásd a fenti képet az átadásról, Fiennes mellett Aleksandar Vucic szerb elnökkel.

De ezúttal nem a brexitről van szó, csak arról, hogy a szerb állam az országért végzett munkája elismeréseképpen tiszteletbeli állampolgárságot adományozott a színész-rendezőnek, aki Szerbiában forgatta első rendezését, a Coriolanust, és itt forgatja épp a következőt is, a The White Crow-t. Fiennes pedig nagyon szépen köszöni a dolgot, örül is neki tényleg, de azért persze megtartja brit állampolgárságát - mondta az ügynöke a Hollywood Reporternek.