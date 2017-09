Az Abu Dzabiban működő Burjeel kórház jelentette be, hogy hétfőn meghalt Eman Abdul Atti, akit a világ legkövérebb nőjeként tartottak számon. A 37 éves egyiptomi nő súlya közel 500 kiló volt, és a halála szív- és veseelégtelenség miatt állt be.



A nő gyerekkora óta pajzsmirigy alulműkődéssel küzdött. Családja szerint az elmúlt 20 évben alig hagyta el a szobáját, és ötödik osztály után ki kellett venni az iskolából is, mert nem tudott bejárni az órákra.





Nemrég egy műtétre való felkészülésként 100 kilót fogyott, és minden jel arra mutatott, hogy Eman jól reagál a kezelésekre, de végül összeomlott a szervezete. A műtét az első lett volna egy három és fél éves kezelés során, aminek a végére 100 kiló alá csökkenhetett volna a testsúlya.

(via CNN)