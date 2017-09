Az első két rész után elkészült a Szárnyas fejvadász 2049 utolsó, harmadik animációs előzményfilmje is, a Black Out 2022 nem akármilyen alkotógárdától: Flying Lotus írta a zenéjét, és a Cowboy Beebop rendezője, Shinichiro Watanabe írta és rendezte. Talán épp ezért ilyen szigorúak most az alkotók: a videót nemhogy beágyazni nem lehet, de ingyen még igazán jó minőségben megnézni sem, a Youtube-ról pedig perceken belül töröltették az oda feltöltött másolatokat. De azért nem jár rosszul így sem, aki idekattintva végignézni.