A nagy erejű mexikói földrengés nem csak a lakosságot, a segítőket - rendőröket, katonákat, orvosokat - is traumatizálta. A helyi pszichológusok most a segítőknek is segítenek a sátrakban felállított terápiás asztalokkal, ahol szakemberek segítségével dolgozhatják fel az elmúlt napokban átélteket.