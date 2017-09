Épp elfogyott az utolsó jegy is az idei év thrash metal-koncertjére, a Testament, az Annihilator és a Death Angel közös bulijára, amikor bejelentették a 2018-as év koncertjét: hamarosan megjelenő új, Catharsis című lemezének világ körüli turnéjával Budapestre is eljut a Machine Head: 2018. április 20-án a Barba Negrába.

És aki ott volt 2015-ben szintén a Barba Negrában, vagy előtte 2012-ben a Fezen fesztiválon Robb Flynnék koncertjén, az már most biztos lehet benne, hogy tényleg ez lesz a jövő év koncertje: az együttes talán még sosem volt olyan jó formában, mint mostanában. Ráadásul el is kényeztetik a magyar rajongókat: a 2009-es, a borzasztó hangzás miatt tönkretett Hegyalja-koncert óta ez lesz a negyedik magyar koncertjük, pedig azelőtt 18 évig nem jöttek hozzánk. (2012-ben egyébként interjút is készítettünk a frontemberrel.)