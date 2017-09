A Washingtonban élő Gleason-Nagy Natália 2014-ben már eljuttatta Londonba Visky András Megöltem az anyámat című drámáját, de most, pár napja Washingtonban is bemutatta a színdarabból készült előadást, amerikai és nemzetközi színészek közreműködésével a a Spooky Action Színházban.

A darab egy erdélyi árva cigánylány életről szól, és bemutatták már New Yorkban és Chicagóban is. A főszerepet most Erica Chamblee alakítja, aki azt mondta a szerepéről: "Bernadett egy olyan kaliberű szerep, ami egy színésznőnek egyszer adatik meg a pályáján, különösen egy fekete színésznőnek."

Emellett Visky András Barack Dramaturgy című, angol nyelvű drámaantológiáját is bemutatták a helyi Kongresszusi Központban - írják a szervezők.