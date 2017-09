A Demokrata Párt egyik kutatóintézete, az American Bridge (aminek semmi köze a hídveréshez vagy kapcsolatépítéshez, a politikai ellenfelek szennyes ügyeit próbálja összeszedni) vette észre, hogy Ivanka Trump amúgy is kétes ügyekkel terhelt férje, Jared Kushner

női szavazóként regisztrálta magát

Azaz 2009-ben konkrétan a „nő” rubrikát ikszelte be a New York-i választási regisztrációs jegyzékben. Kushner, aki apósa vezető tanácsdójaként a Fehér Házban meghökkentően sok területért felelős az opioid válságtól a veteránügyeken át az izraeli-palesztin békéig (amúgy Trumphoz hasonlóan ő is ingatlanspekuláns volt) az aszisztense és közte történt kommunikációs „félreértéssel” magyarázta a kínos blamázst. A demokrata szervezet viszont azonnal ráhúzta a vizes lepedőt:

Kusner még a legalapvetőbb papírmunkára is képtelen anélkül, hogy valamit el ne cseszne, tökéletes rejtély, hogyan gondolhatja bárki is, hogy majd pont ő fog békét teremteni a Közel-Keleten.

(thehill.com)