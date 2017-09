A Music Traveller akkora ötlet, hogy azonnali világsikerre vagy nagyon gyors ellopásra van ítélve. Tulajdonképpen annyira magától értetődő, hogy nem is értem, miért nincs már most is egy ehhez hasonló, tényleg jól működő, könnyen kezelhető, bejáratott app.

A lényeget már leírtam a címben: olyan helyek vannak benne nagyon egyszerűen és átláthatóan, amire egy zenésznek szüksége lehet. Belőjük, hogy hol, aztán hogy mi kell: szimfonikus zenekari próbahelytől a zeneiskolán át az olyan stúdióig, ahol van mondjuk marimba.

A dolog szépséghibája, hogy egyelőre csak Bécsben működik, de nagy-nagy bejelentést ígérgetnek a Facebookon, szóval lehet hogy hamarosan bővítik a szolgáltatási területet. Zenészek, készüljetek fel rá!