Eddie Murphy és Arsenio Hall Amerikába jöttem című vígjátéka 1988-ban 300 millió dollárt kaszált a mozipénztárakba világszerte, ami azért nem volt egy szar eredmény (akkoriban 430-440 milliós bevételnél nem nagyon volt nagyobb). A folytatásra mégis 30 évet kellett várni valamiért (manapság ez sem fordulna elő), pedig a forgatókönyv első változata már 1990-ben megszületett

Most végre film is lesz belőle, pontosabban nem a régi változatból, hanem egy újból, amit a Black-ish című tévés vígjátéksorozat alkotója, Kenya Barris írt, és Jonathan Levine rendez majd (The Night Before, 50/50).

A film fejlesztésében Eddie Murphy producerként részt vesz ugyan, de egyelőre nincs szó arról, hogy szerepelne is benne. pedig jó lenne, ha a fodrászüzlet legénységét nem ő alakítja majd, nem nézem meg a filmet.