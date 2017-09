Most, hogy Londonban is egészen közel kerültek ahhoz, hogy kirakják az Ubert a városból, mi is megállhatunk egy pillanatra és elgondolkozhatunk.

Egészen pontosan azon, hogy milyen szerencsések vagyunk, hogy a kormány és Budapest segítségével így a mi taxisaink már:

biztonságosan betartják a közlekedési szabályokat,

tiszták, pontosak és mindig elérhetőek,

nem húznak le senkit, különösen nem a turistákat,

és egyébként is morálisan feddhetetlenek.

Ha valamiért, akkor ezekért tényleg megéri nagyjából kétszer annyit fizetnünk a budapesti taxizás élményéért.

Ezektől teljesen függetlenül az új vezérével azért lehet, hogy az Uber is belátja majd, hogy könnyű, de nem célravezető egyedül egy feltartott középső ujjat használni a vállalati kommunikációra.