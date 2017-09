A Ferrari: Race to Immortality (Ferrari: Verseny a halhatatlanságig) a Scuderia Ferrari versenycsapat első éveiről szól, az ötvenes évekről, amikor a Forma-1-es versenysorozat elindult, és a nézők, a versenyzők és a csapatok is hamar rájöttek, hogy ez itt kérem egy halálosan veszélyes sport, amit viszont nagyon jó nézni.

A sztori Enzo Ferrarira, az autókra, a pilótákra, a feleségeikre és az egymáshoz fűződő viszonyaikra fókuszál, feltűnik benne Eugenio Castellotti, Luigi Musso, Peter Collins és Mike Hawthorn is, akik a köztük levő rivalizálást egy ponton félretéve úgy gondolták, hogy a barátságuk fontosabb egy világbajnoki címnél. A filmet november 3-án mutatják be moziban (itthon nemigen), 6-tól elérhető lesz DVD-n és a streamingoldalakon is.