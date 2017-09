A Christie's aukciósház november 13-ai árverésén kerül kalapács alá René Magritte L'empire des lumieres avagy A fény birodalma című sorozatának első darabja.

A belga szürrealista festő alkotása nemcsak azért éri meg az árát, mert a műtárgyak értékőrzők, hanem azért is, mert a zseniális mű Rockefeller egykori amerikai elnök tulajdonában volt, majd a New York-i The Museum of Modern Art birtokába került. Ennél menőbb befektetést nem tudnék ma mondani.