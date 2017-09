Az ember azt gondolná, hogy James Bond-filmben gonoszt játszani minden filmszínész álma. Peter Stormare, az Amerikában is gyakran foglalkoztatott svéd karakterszínész viszont nem így gondolja. A 64 éves Stormare legemlékezetesebb szerepe talán Gaear Grimsrud volt a Fargóban, de játszott a Szökés, a 22 Jump Street, A nagy Lebowski és a Jurassic Park című filmekben is.

Fotó: Joe Klamar / AFP

Egy ilyen listán elvileg egy James Bond-film is elférne, de Stormare nem így gondolta, írja a Local. Az egyikben ugyanis szerepet ajánlottak neki, ő viszont köszönte a lehetőséget, de nemet mondott, és most egy tévés talkshow-ban meg is indokolta, miért.

"Minden néző tudja, hogy Bond soha nem halhat meg, és ez egy rossz recept" - mondta Stormare, aki annyira utálja a Bond-filmeket, hogy meg se nézi őket. "Sose értettem a James Bondot, annyira elcsépelt és unalmas. Ugyanaz megy mindegyikben: 'Most meg fog halni, Mr. Bond!'. Nekem voltak ennél érdekesebb ajánlataim."