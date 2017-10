Megint színesbe borult a Lánchíd, de ez most már nemcsak a nőkről szól. Az Egészség Hídja kezdeményezést 15 éve indították, hogy felhívják a nők figyelmét a mellrák veszélyére, a mell önvizsgálatára és a szűrővizsgálatokra. Azóta hagyomány a híd rózsaszínre festése. Most csatlakozott a menethez a Movember Hungary – Ments Manust! Mozgalom is, amely a magyar férfiakat szeretné arra ösztönözni, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet egészségükre, legyenek tisztában a prosztatarák létezésével, és járjanak rendszeresen szűrővizsgálatra. A nő-férfi összefogás jegyében ezért a Lánchíd idén már nemcsak rózsaszín, hanem kék színekben is pompázott. Így lett a két nemből egy IGEN. Igen az egészségre és a szűrések fontosságára.