A Rick and Morty egy nagyon vicces és általában nagyon nyomasztó rajzfilmsorozat, de igazából aki már belekattintott ebbe a hírbe, annak már nem kell magyarázni, hogy miről van szó. Aki viszont esetleg nem látta még az új évadot: az első részben Rick nagyon rápörög a McDonald's szecsuáni szószára, amit a cég valóban kihozott a kilencvenes években, hogy a Mulan című Disney-rajzfilmet reklámozza.

Rick megőrülését pedig átvették a rajongók is, nyilván mindenki rápörgött, vagy azért, mert kiskorában egyszer evett és kell a nosztalgia, vagy mert egy őrült, csillaghajú, böfögő professzornek ez lett élete nagy célja. A McDonald's pedig behódolt: október 7-én, csak egy napig lehet majd mindenféle szószokat vásárolni, és az egyik a szecsuáni lesz. Nyilván Amerikában, és nyilván nem az összes, és nyilván nem a Rick and Morty miatt (a Mekinek indult egy saját kampánya, amibe passzol), de így is hatalmas tolakodást látok.