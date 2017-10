Van egy tök jó mozgalom, aminek a célja a városi kutyákat és gazdikat összehozni olyan programok keretében, amiben két- és négylábú egyaránt jól érezheti magát. És kellően el is fáradhat.

Október 7-én, szombaton lesz a következő Walking Dog buli a Golftanyán; lesz vásár, tombola, lehet enni és inni, rohanni, fetrengeni és heverészni is a fűben. Ami a legjobb, hogy a tombola bevétele a Füzesabonyi Állatvédőknek megy majd, sőt akinek kedve és lehetősége van, akár kutyatáppal vagy kiszuperált pokrócokkal is segítheti az alapítványt és gazdikereső kutyákkal is randizhat a helyszínen.