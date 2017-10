Az MME honlapja szerint sikerült zárult az Európai Madármegfigyelő Napok magyarországi akciója a hétvégén. Az összesített eredmények alapján Európában és Közép-Ázsiában legalább 934 helyszínen, 4 millió madarat figyelt meg 21,7 ezer ember.

Fotó: Orbán Zoltán / mme.hu

Magyarország is nagyon jól szerepelt, három kategóriából kettőben is hazánk lett a nyertes: nálunk volt a legtöbb madármegfigyelő rendezvény, és nálunk volt a legtöbb madárszámláló. A látott madarak számában azonban Finnország és Svédország megelőzött minket, itt csak a harmadik helyre értünk be 479 ezer madárral.