Gondolkodott már rajta, hogy milyen lenne egy olyan rántott húsos szendvics, amiben nem egy csoffadt husi bújik meg két fél zsömle között, hanem két nagydarab rántott hús közé teszünk dolgokat? Akkor két jó hírünk is van.

a KFC kitalálta ezt a szendvicset már csak Londonba kell elmennie, hogy kipróbálja, milyen ez.

A Double Down nevű szendvics két szelet rántott csirkéből áll, amely közé bacon és sajt szorult, hogy még koncentráltabb támadást indíthasson a szív- és érrendszerre. Eddig ezt a szendót csak az amerikai, ausztrál és új-zélandi piacon árulta a KFC, most viszont bejelentette, hogy október 9-től már Nagy-Britanniában is lehet majd kapni. Hogy a kontinensen, vagy akár Magyarországon mikor lehet majd kipróbálni a szendvicsszörnyet, arról egyelőre nincs hír.