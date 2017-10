Fotó: Jósvai Bálint / bajaihajomalom.hu

A hajó és a malom külön-külön is nagyon menő dolog, hát még együtt mennyire az. Ráadásul eddig mindössze egyetlen volt az országban, Ráckevén, amelyről annak idején hosszan írtam az Urbanistán. Szombattól lesz még egy, vagyis hát már most is van, csak még nem adták át: ez a bajai hajómalom.

Bár ez nem eredeti példány, "csak" rekonstrukció, de legalább olyan értékes, hiszen épp olyan lelkes helyi összefogással építették, mint északabbra ringatózó társát. A Bajai Hajómalom Egyesület tíz éve alakult, s most szívós munkával végül elérték céljukat.

