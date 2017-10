Kezdjük a végén: Donald Trump távozása előtt papírtörlőket dobált a közönségbe kosárlabdás mozdulatokkal:

Trump a héten ellátogatott a vihar által letartolt Puerto Ricóra, de amit a személyes jelenlétével sikerült átadnia, azt nem tette zsebre a sziget egyik lakója sem. A kosárlabdás büntetődobálós jelenet csak a legalja volt, nem az eleje.

Trump just compared Hurricane Maria to Katrina, which he said was a "real catastrophe." Death count: "16 people versus in the thousands" pic.twitter.com/9z5XpymDLw